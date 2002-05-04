Химчистка диванов
Химчистка диванов
Быстро, качественно, экологично!
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Химчистка матрасов
Химчистка матрасов
от 300 до 2100 рублей!
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Химчистка
Чистка, ионизация, увлажнения воздуха
от 2500 руб
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Уборка квартир
Уборка квартир
от 2500 руб.
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Мойка окон
Мойка окон
от 150 руб/кв.м
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Уборка домов
Уборка домов
Очистим даже воздух!
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Мойка люстр
Мойка люстр
Безопасно для здоровья
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Уборка офиса
Уборка офиса
Дополнительно проводим дезинфекцию воздуха
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Клининговые услуги в Москве

Чтобы ваш дом сверкал чистотой!
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Уборка квартир и других помещений в Москве — любые пятна по плечу!

Срочный выезд — экономия вашего времени Приедем в течение 3 часов после вызова. Работаем оперативно: от 1,5 часов на химчистку ковров, мягкой мебели и от 6 часов на уборку после ремонта. Вы в это время сможете спокойно заняться своими делами!

Никакой пыли, пятен и вредных бактерий Используем только сертифицированные (ГОСТ 9001) гипоаллергенные средства HYLA, BONA и др. Немецкая экомашина HYLA очищает любые поверхности и воздух в помещении. Техника рекомендована институтом ИАКИ и ведущими аллергологами мира, проверено ЦАГИ и Экоцентром Минобороны РФ.

Уборка любой сложности Команда русских профессионалов — 32 специалиста с опытом от 5 лет, прошли курсы Академии чистоты HYLA. Быстро справятся с застаревшими пятнами, высотными работами, уборкой после капитального ремонта или грандиозной вечеринки даже на очень большом объекте.

Честные цены Вам не придется вносить деньги за доставку оборудования и осуществлять другие скрытые платежи — проведем уборку под ключ. Только у нас: в стоимость включено электровыбивание глубинной грязи и пыли 18 000 обр./мин. на глубину 15 см. — уникальная услуга, которая удаляет пятна, а не маскирует их.

Бесплатная доработка В течение 6 часов после выполнения заказа вы можете позвонить и вызвать мастера повторно. Мы отвечаем за качество, поэтому приедем и устраним все недочеты.

Мы не обещаем больше чем можем сделать. Список работ заранее согласовываем с вами и выполняем работу добросовестно.

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О нас

Спрос на услуги клининговых компаний в Москве увеличивается с каждым годом. Владельцы домов, квартир, хозяева бизнеса понимают, что поддержание чистоты – требующее много времени и немалых усилий мероприятие. Поэтому заказывают услуги эко-клинига, доверяя профессионалам, освобождая время для общения с семьей, бизнес-мероприятий, отдыха.

Компания Eco-Hyla

Специфика компании Eco-Hyla – услуги клининга в Москве и Московской области. Мы производим уборку в домах, квартирах, офисах, образовательных учреждениях, ресторанах, ночных клубах, проводим химчистку мебели, ковровых покрытий, матрасов, мойку люстр и других сложных конструкций.

Мы являемся официальным представителем немецкой компании Hyla в России. При клининге мы используем сертифицированные экологически безопасные препараты и фирменную технику немецкого производства.

Как мы работаем

Бригада клинеров готова к выезду сразу после оформления заказа услуг клининговой компании.

  • Наши мастера привозят с собой все чистящие средства, аппараты и расходные материалы (фибры, ведра, щетки, лестницы). От вас не потребуется ничего дополнительного.
  • Время выполнения уборки – от 1 до 8 часов. Самая длительная процедура – клининг после ремонта.
  • В работе используются моющие средства, выбор которых зависит от степени и сложности загрязнения. Все препараты прошли сертификацию ISO 9001 и разрешены к использованию в жилых помещениях. Они не вызывают аллергии, раздражения на коже, сложностей с дыханием.
  • Оригинальная немецкая техника позволяет удалять пыль любой сложности и глубины. В процессе уборки применяется уникальная операция – электровыбивание. Глубина выбивания в процессе составляет до 15 сантиметров, позволяя удалять даже въевшиеся загрязнения, а не маскируя их.
  • Работа считается сделанной только после сдачи ее клиенту. На все услуги клининга действует гарантийный срок – если в течение 6 часов после отъезда бригады вы обнаружите недоделки, мастера вернуться и все исправят бесплатно. Мы дорожим своей репутацией и хорошим отношением клиентов.

Список работ по клинингу всегда заранее согласовывается с заказчиком. Наши мастера всегда выполняют качественно свою работу.

Наши преимущества

Плюсы заказа клининга в компании Эко-Хьюла:

  • мы ценим время наших клиентов. Наши мастера приезжают точно в назначенное время, работают оперативно, без перерывов до окончания выполнения работ;
  • мы заботимся о вашем здоровье. Используем в работе исключительно профессиональные моющие средства, не вызывающие аллергию и другие проблемы со здоровьем, безопасные для детей, домашних животных. На все используемые препараты есть сертификаты;
  • мы гарантируем блестящую чистоту. Мастера применяют только фирменное немецкое оборудование. Моющие машины, пылесосы, электровыбивалки Hylа надежно, качественно убирают все возможные загрязнения, а также чистят воздух в помещениях от неприятных запахов, бактерий, микроорганизмов.
  • Работаем на долгосрочную перспективу - наши клиенты обращаются к нам повторно, а также рекомендуют нас своим знакомым. Существует программа лояльности.

Профессиональные клининговые услуги

В список клининга входит:

  • поддерживающая уборка. Мастера быстро наведут чистоту в доме клиента, разложат красиво вещи, произведут влажную уборку, отмоют несложные пятна;
  • генеральная уборка. Включает мытье люстр, бытовой техники изнутри, очистку мебели, верха шкафов, мытье окон, очистку сложных, въевшихся пятен;
  • клининг после ремонта. По завершении ремонта в квартире всегда остается много строительного мусора. Мастера клининга уберут строительную пыль, отмоют пятна цемента, клея, других строительных составов, снимут пленку с окон, оставшейся в доме на время ремонта мебели, отмоют плитку от излишне нанесенной затирки.

Цена клининга показана в прайсе на нашем сайте. В нем подробно расписаны все типы работ, так что перед заказом клининговых услуг вы сами рассчитываете их примерную стоимость.

Заказать клининг в компании можно через кнопку «Заказать услугу» или по телефону +7 495 970-58-59

Работаем без выходных и праздников, представляем немецкую группу компаний HYLA в России

100% гарантия чистоты и свежести:

  • в квартире,
  • частном доме,
  • коттедже,
  • ресторане,
  • ночном клубе,
  • кинотеатре,
  • офисе,
  • детском саду,
  • школе и т.д.

Профессиональная уборка внутри помещения:

  • люстры,
  • камины,
  • диваны,
  • ковры,
  • шторы и другие поверхности,
  • мойка окон,
  • витрин,
  • фасадов.

Наши сертификаты

Закажите химчистку ковров или другие клининговые услуги и получите постоянную скидку 5%!

Звоните +7 495 970-58-59, +7 926 378-00-92
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!

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