Клининговые услуги в Москве

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Чтобы ваш дом сверкал чистотой!Все услуги
Срочный выезд — экономия вашего времени Приедем в течение 3 часов после вызова. Работаем оперативно: от 1,5 часов на химчистку ковров, мягкой мебели и от 6 часов на уборку после ремонта. Вы в это время сможете спокойно заняться своими делами!
Никакой пыли, пятен и вредных бактерий Используем только сертифицированные (ГОСТ 9001) гипоаллергенные средства HYLA, BONA и др. Немецкая экомашина HYLA очищает любые поверхности и воздух в помещении. Техника рекомендована институтом ИАКИ и ведущими аллергологами мира, проверено ЦАГИ и Экоцентром Минобороны РФ.
Уборка любой сложности Команда русских профессионалов — 32 специалиста с опытом от 5 лет, прошли курсы Академии чистоты HYLA. Быстро справятся с застаревшими пятнами, высотными работами, уборкой после капитального ремонта или грандиозной вечеринки даже на очень большом объекте.
Честные цены Вам не придется вносить деньги за доставку оборудования и осуществлять другие скрытые платежи — проведем уборку под ключ. Только у нас: в стоимость включено электровыбивание глубинной грязи и пыли 18 000 обр./мин. на глубину 15 см. — уникальная услуга, которая удаляет пятна, а не маскирует их.
Бесплатная доработка В течение 6 часов после выполнения заказа вы можете позвонить и вызвать мастера повторно. Мы отвечаем за качество, поэтому приедем и устраним все недочеты.
Мы не обещаем больше чем можем сделать. Список работ заранее согласовываем с вами и выполняем работу добросовестно.
Химчистка мягкой мебели, ковров и матрасов — предварительный тест-драйв на месте
Спрос на услуги клининговых компаний в Москве увеличивается с каждым годом. Владельцы домов, квартир, хозяева бизнеса понимают, что поддержание чистоты – требующее много времени и немалых усилий мероприятие. Поэтому заказывают услуги эко-клинига, доверяя профессионалам, освобождая время для общения с семьей, бизнес-мероприятий, отдыха.
Специфика компании Eco-Hyla – услуги клининга в Москве и Московской области. Мы производим уборку в домах, квартирах, офисах, образовательных учреждениях, ресторанах, ночных клубах, проводим химчистку мебели, ковровых покрытий, матрасов, мойку люстр и других сложных конструкций.
Мы являемся официальным представителем немецкой компании Hyla в России. При клининге мы используем сертифицированные экологически безопасные препараты и фирменную технику немецкого производства.
Бригада клинеров готова к выезду сразу после оформления заказа услуг клининговой компании.
Список работ по клинингу всегда заранее согласовывается с заказчиком. Наши мастера всегда выполняют качественно свою работу.
Плюсы заказа клининга в компании Эко-Хьюла:
В список клининга входит:
Цена клининга показана в прайсе на нашем сайте. В нем подробно расписаны все типы работ, так что перед заказом клининговых услуг вы сами рассчитываете их примерную стоимость.
Заказать клининг в компании можно через кнопку «Заказать услугу» или по телефону +7 495 970-58-59
Работаем без выходных и праздников, представляем немецкую группу компаний HYLA в России
100% гарантия чистоты и свежести:
Профессиональная уборка внутри помещения:
Звоните +7 495 970-58-59, +7 926 378-00-92
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